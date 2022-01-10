台中醫院長照暨輔具中心10日舉行落成典禮，提供「出院準備服務」、「失能等級評估與服務轉介」、「長照計畫擬定與派案」、「社區資源轉介」及「行動輔具租借」等5大服務；另「出院前家庭圓桌會議」邀家屬、外籍看護、居家服務單位及醫療、醫事團隊參與，減少患者面對長期非急性醫療需求時的壓力。

76歲葉阿姨有高血壓病史，某天突然腦溢血，造成右側肢體偏癱住院，雖在醫院治療後病情獲控制，卻面臨日後長期復健照護問題。長照暨輔具中心提供「輔您出院服務」，提供患者租借步行輔具外，派遣照顧服務員進入居家環境，減輕家人照顧壓力，將安排物理治療師進入居家復能，及早恢復正常生活。

台中醫院指出，患者住院接受治療完成之際，出院準備服務就成了連結醫療和後續照護的重要橋梁，為滿足病人需求且更妥適地提供照護計畫及轉介服務，今年成立長照暨輔具中心，針對病家需求與醫療團隊共同研擬照護計畫，進行出院準備服務安排，減少病人面對長期非急性醫療需求時的手足無措。

此外，台中醫院整合營養師、復健師提供出院飲食計畫、復健指導、輔具諮詢租借及居家環境的評估，更有藥師協助藥物指導，及社工師協助社會福利的資格辦理，另專業團隊進入居家環境，協助照護。

成立長照暨輔具中心後，為了進一步完善長照計畫的全面性，台中醫院將急性醫療的全人整合團隊概念帶入長照，擬定出院照護計畫時，會視病人病況及照護需求召開「出院前家庭圓桌會議」，由院方邀請家屬、外籍看護、居家服務單位及醫療、醫事團隊共同參與。

台中醫院指出，若符合長照服務條件，在取得病人及家屬同意後，將評估失能等級，安排A個管師於病人出院後到家中訪視，銜接長照的派案計畫。讓患者出院返家後，立即獲得長照服務，讓照顧服務保持延續性及完整性。