中國信託銀行10日推出「虎利吉外幣換匯優利定存專案」，即日起至2022年3月31日止，只要原幣1000元以上，人民幣14天期享年利率6.88％、美元年利率2.68％，另針對1萬美元以上，更享有美元14天期年利率3.28％等優惠。1月17日至21日止，加碼推出「17來探吉」紅包發發發活動，活動期間限時搶18888組美元匯差優惠券，以及黃金存摺新設定定期（不）定額終身免手續費，歡迎客戶把握機會讓年終獎金加碼。

中信銀行表示，因應通膨壓力，美國聯邦準備理事會對今年升息看法由1碼增加到3碼，結束購債時程提前至3月，貨幣政策正常化的速度明顯增快，也將成為美元最重要的支撐因素，顯示美元在外幣配置的地位不變。

另一方面，從全球景氣動向來看，雖然歐洲、日本、大陸去年下半年景氣表現不佳，但預估將有後來居上的趨勢，非美元貨幣則有輪動升值的契機。歐元和日圓著眼於景氣改善，商品貨幣如澳幣著眼於貿易條件的改善和升息的預期，人民幣由於價位已偏高，升值空間有限，但仍具備較佳的利息和穩定性。

中信銀行指出「虎利吉外幣換匯優利定存專案」提供美元、人民幣、澳幣三大外幣換匯定存，只要原幣1000元以上，搭配不同定存天期，最高可享年利率6.88％，另外1萬美元以上，更享14天期年利率3.28％優惠，民眾可於中信銀行各分行臨櫃依牌告匯率申請，或上Home Bank APP與中信銀行網路銀行，一步驟即可完成換匯與外幣定存。

另一方面，中信銀行特別加碼推出「17來探吉」紅包發發發活動，1月17日至21日止，於Home Bank APP與中信銀行網路銀行提供換匯不打折轉存優利定存、每人限額1000美元，享7天期年利率8.88％，活動期間限時搶18888組美元匯差優惠最佳4分減免優惠券，以及黃金存摺新設定定期（不）定額終身免手續費。