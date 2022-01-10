中央銀行發行的金虎年生肖套幣，第一階段的4.5萬套網路預購，至10日中午截止，衝出黑馬佳績，總計達5萬5298套，必須以電腦抽籤決定。

央行發行局局長鄧延達表示，基本上民眾若預購量4套以下，均可順利在繳款購得，但若預購超過4套，也可買到4套，第5套以上向隅機率高，就必須等19日再至台銀分行排隊購買。

去年牛年生肖套幣網路預購有5萬套，預購數低於5萬套，因此只要繳款後是人人有獎，不必抽籤決定，且還有剩餘套數均併入排隊購買，虎年套幣若繳款率高，不排除19日將再現排隊購幣熱潮。