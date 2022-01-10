全年都賺。即便單月增提25億元外匯準備金，南山人壽10日公告其2021年12月稅後獲利依舊有17.39億元，創五年來最佳12月表現，且全年無單一月份獲利低於10億元，累計2021年全年稅後獲利596.93億元，差一點就突破600億元大關，但仍是南山成立58年多來的歷史新高，且較2020年成長58％以上，每股稅後獲利（EPS）有4.32元。

南山人壽在12月增提25億元外匯準備金後，去年12月底帳上外匯準備金餘額近74億元，在三大壽險公司中排名第三高，2021年南山人壽共二次額外申請增提外匯準備金，兩次共75億元，是壽險公司中去年自願性增提金額最高者。

每年12月都是壽險公司成本最重的一個月，可能有大量業績進帳，成本提高，亦可能要增提相關準備，南山人壽2021年12月在增提25億元外匯準備金之後，還能大賺逾17億元，主要還是受惠資本市場大多頭，有較充裕的資本利得實現空間，上次南山人壽12月獲利大暴發是2016年12月，單月稅後賺逾72億元。