宜蘭縣府向衛福部爭取近600萬元經費，由伊甸社會福利基金會於大同親子館1樓設立「宜蘭縣私立茂安頤福社區長照機構」，讓資源輸送不易的原鄉也能享有全方位的長照服務。（宜蘭縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

宜蘭縣政府推動「一鄉鎮一親子館」，利用公益彩劵盈餘，在全縣12鄉鎮市，打造親子安全的遊戲空間，如今，最後一塊拼圖、大同親子館終於在今揭牌啟用，縣長林姿妙表示，孩子的照顧不能被遺漏，不論在哪裡，都要讓宜蘭囝仔在最好的環境裡長大。

大同鄉屬山地原鄉，人口外移嚴重，相關資源不足，宜蘭縣府利用公彩盈餘近30萬元，重新修繕舊茂安派出所，將其2樓打造為大同親子館，活化既有空間。縣長林姿妙、大同鄉長何勝立、縣府社會處處長林蒼蔡等人，今一同替親子館揭牌，宣布啟用，並製作春節吊飾，歡慶親子館開幕。

林姿妙說，大同親子館是位處宜蘭縣海拔最高的親子館，資源進入不易，尤其大同鄉往梨山後面的各部落年輕父母比例較高，也因為年輕，相對缺乏幼兒照顧經驗，親子館除有玩具供孩子使用，亦提供家長親子課程、親職教育、育兒諮詢等服務，建構育兒資源平台，補足原鄉育兒資源的不足。

大同親子館由伊甸社會福利基金會承攬，基金會執行長鍾彥彬表示，大同鄉地處偏遠、交通不便，特別需要關心與資源的投入，除與縣府合作設立大同親子館，提供親子活動空間與育兒諮詢等服務，同時也將運用行動外展車，將服務送到大同鄉每個部落，規畫以「老幼共學」為主，促進部落的代間融合，融入在地的文化特色。

此外，宜蘭縣府也向衛福部爭取近600萬元經費，由伊甸社會福利基金會於大同親子館1樓設立「宜蘭縣私立茂安頤福社區長照機構」，以小規模多機能的複合型服務，將日間照顧、居家服務及臨時夜間住宿等3項服務整合，讓資源輸送不易的原鄉也能享有全方位的長照服務。