富旺國際（6219）公布2021年12月合併營收為11.17億元，年增7.7％，2021年全年合併營收31.86億元，與2020年營收表現持平。富旺表示，受惠台中「雍華」及新竹「站前新時代」建案交屋挹注，推升富旺2021年營收站穩31億元以上的水準，在成本與費用嚴控下，全年度營運表現優於預期。

富旺表示，2021年雖然疫情影響整體工程與銷售進度，不過，房地產市場因為自住剛性需求依然存在，仍有一定的簽約率表現，2021年簽約戶數較2020年有57％的成長率；其中，台中包括「世界之翼」、「雍華」、「天際W-ONE」、「心海城」等建案，平均銷售率高達92％，對整體營運帶來正面挹注。

展望未來，富旺對整體營運成長深具信心。以目前整體規劃來看，苗栗最大別墅造鎮案「富旺協奏曲」，規劃92戶地上3層樓建築；而斗南規模最大建案「國際園首」，佔地面積1688坪，以149戶花園景觀宅及20戶透天別墅社區，打造雲林首座國際森態宅；以及其他線上建案，包括新竹新時代、綠園六期、台中天際W-ONE及心海城、雲林幸福好好及雲科莊園、高雄微美居等建案，總銷金額達103.7億元。隨著個案持續銷售，成為推升富旺未來營運的成長動能。

另外，富旺位於台中高鐵特區的「複合性百貨商城」，2021年底已經開始動工，預計2023年正式營運，每年可望貢獻1億元營收，加上台中忠明南路新案，助攻富旺全力衝刺營運更上層樓。