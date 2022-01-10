六福旅遊集團（2705）公告去（2021）年12月營收2億元、年增64.45％；2021年全年營收12.51億、 年減20.87％。展望後市，隨著春節越來越近，大量海外民眾返台過節，除六福居以寬敞又舒適的酒店式公寓住宿環境已深植消費者印象外，六福萬怡也於搶先於10月轉型為防疫旅館，擁有全景視野的寬敞舒適客房或套房，欣賞南港迷人的城市與山巒美景，大啖五星主廚精心規畫的頂級三餐，已成為海內外商務客優先選擇的防疫旅館，也促六福萬怡及六福居的防疫住房表現從12月起逐步飆升，更於1月內達到高峰。

疫情持續影響全球，變種病毒一波波來襲，台灣仍持嚴格邊境管制策略，相較於2019年來台國際旅客高達將近1200萬人次，2021年僅剩十餘萬人次，下滑幅度達95％以上，各家業者紛紛轉為鎖定國旅市場。

為搶攻國旅市場，六福村繼「墓碑鎮」萬聖節活動造成全台轟動後，12月再推出最具氣氛的「童話耶誕」慶典，包含正宗北國耶誕老公公、萌萌可愛的雪人、高聳矗立的耶誕樹，還有天空中飄下的白雪，每周皆吸引眾多人潮前來全台最大耶誕村遊玩，再加上六福萬怡敘日buffet「生猛海鮮季」新主題活動上線，民眾訂位踴躍，宴會廳因公司尾牙、年底企業活動挹注，旺日訂席達八成，關西六福莊訂房率也超過八成，帶動12月營收達2億元，月增18.81％，年增64.45％。

搶攻農曆新年餐飲商機，六福萬怡餐廳及宴會廳除夕圍爐訂位已達約8成，而六福萬怡及六福美饌今年共推出13種年菜組合及單品料理，大小家庭都可自由搭配，在家就能輕鬆享用五星美味，目前銷售約達七～八成。另外，六福日前已與「華熊營造」完成簽約，將共同建造六福新型酒店式商辦大樓，打造成松江南京商圈指標商辦，開始進入密集整備階段，預計明年第二季動工，估2026年完工，將成為六福未來營運主要動能，帶動後市表現。