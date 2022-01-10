統一集團2021年營收全出爐！統一（1216）、統一超今（10）日公布去年全年營收雙雙創下歷史新高。惟由於原物料價格上漲等因素，獲利成長可能無法同步。

統一今天公布去年營收4735億元，年增5.9％，飛越2019年疫情發生前的歷史高點4479億元，改寫新高紀錄。其中統一去年12月營收372.91億元，年增9.2％，月減5.2％。

超商龍頭統一超今天也公布去年12月營收拉尾盤，單月營收234.62億元，年增3.1％，較11月成長4％，創下單月營收歷史新高。推升去年全年營收2627億元，年增1.7％，同步創高。

還有負責鐵罐等包材容器的統一實，去年受惠鐵產品銷售量價成長，營運大豐收，2021年全年營收418.89億元，年增率高達39.9％，同樣改寫歷史紀錄。

統一集團主管今天表示，集團包括統一、統一超、統一中控、統一實等四大公司，去年12月不論單月營收或累積營收，皆較前年同期成長。

不過去年「黃小玉」（黃豆、玉米、小麥）等食品上游原物料價格大漲，食品廠雖然部分品項跟漲，對統一營收有幫助；惟消費者對食品價格敏感度高，加上食品種類多、可替代性高，價格調漲並不容易，成本沒辦法完全轉嫁，不利公司獲利。以統一為例，去年前三季稅後純益165.01億元，比前年衰退8.3％，全年獲利未必能同步創高。

統一超去年12月營收拉尾盤，創下歷史新高，主要成功掌握到節慶與溫度商機，統一超藉由OPEN POINT會員生態圈串聯i預購、i划算等數位消費體驗，帶動聯名鮮食、CITY飲品、節令預購銷售成長。另外轉投資事業統一精工、悠旅生活、統一速達、博客來及菲律賓7-ELEVEN表現也都亮眼，有效挹注整體營收。

另外各大電商衝刺雙12檔期與年末送禮需求，帶動交貨便、賣貨便、快收便、常溫與冷凍包裹使用頻率增加，去年底相關業績成長超過兩成。展望後勢，統一超持續樂觀看待未來業績穩定成長。