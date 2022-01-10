11日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，11日下午起北部地區有局部10度以下氣溫，11日晚起至12日清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。農委會提醒農友應留意防範，農漁養殖業者也請事先做好準備以防寒害。

農委會表示，請農友隨時留意最新氣象預報及未來低溫變化，並採取下列相關防範措施，以避免寒害，減少損失：

一、蔬菜與瓜果類部分：對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

二、果樹部分：加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。

三、花卉部分：除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

四、茶樹部分：低溫來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

五、秧苗及水稻部分：水稻育苗場（圃）於冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後掀開塑膠布。已插秧之田區，田間灌溉水宜較深，但水深不得淹沒秧苗，俟氣溫回升後則恢復淺水位之灌溉。已整地完畢地區，則應避免在冷氣團過境時插秧。

六、養殖漁業部分：

（一）於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝之保溫及防寒等設備。

（二）低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及視情況關閉水車。俟氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。

（三）低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低之速度，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，以提高水溫，俾減輕受害。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

（四）低溫過後，浮於水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

七、養畜禽業：加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。