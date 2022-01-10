遠傳電信（4904）10日公佈2021年12月合併營收80.92億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.26億元與6.31億元，合併EBITDA年成長率達2.5％。12月單月每股盈餘(EPS)為0.19元，EPS年成長率達0.8％。

2021年全年合併營收853.20億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為281.7億元與91.24億元；自結稅後每股盈餘(EPS)為2.8元。全年營運績效亮眼，不僅營收與EPS較2020年分別成長7.3％與9.2％，財測達成率更雙雙超標，營收財測達成率為104％、EPS財測達成率高達109％。

12月份遠傳電信總用戶數持續正成長、用戶穩定升級5G。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User ARPU)持續領先電信業，12月平均用戶ARPU年成長率持續提升，締造連續10個月正成長的佳績。

遠傳新經濟在疫情中仍持續強勁成長，2021年12月份新經濟營收年成長率達43％，其中資通訊業務營收年成長幅度達71％，包含雲端服務營收較2020年同期增加81％、資安服務營收年成長率達45％、系統整合專案營收年成長17％。2021年全年新經濟營收年成長率高達23％，營收佔比達17.2％，不僅高於2020年度營收佔比15％，更超越2021年度營收佔比目標16％。

另外，受惠於疫情帶動宅娛樂發酵，遠傳friDay影音2021年全年收看人口大幅成長7成，線上付費會員成長1.7倍，繳出亮眼成績單。遠傳更以5G結合延展實境（XR）技術，為高人氣團體「五堅情」打造突破時空、橫跨虛實的線上互動音樂會，實現異地共演、多人同框遠端互動展演，帶給歌迷豐富且震撼的娛樂饗宴。

遠傳去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、資安、雲端、能源、車經濟等核心能力，加上國際權威機構Opensignal認證「世界第一」的5G網路，號召新創團隊加入，聚焦在消費者應用與企業客戶兩大解決方案，搶佔虛擬經濟商機。

遠傳積極將醫療資源帶入偏鄉，發展全台第一個5G遠距診療解決方案，目標2022年6月，5G遠距診療服務將遍及全台14個縣市、50個鄉鎮。服務更擴大延伸至緊急醫療救護、居家長照醫療應用。