博弈遊戲大廠鈊象（3293）10日公告12月自結損益，單月稅前EPS為6.17元，較11月6.70元衰退。累計2021年，鈊象每股稅前盈餘為80.79元，刷新歷史紀錄。累計全年營收112.8億元，年增33.94％，同創歷史新高水準。展望近期營運，鈊象推出全新音樂新手遊《唯舞獨尊》手機版，搶攻農曆新年旺季商機，此外，新款機台陸續出貨，加上美國授權業務將有望推出第二個平台，以增加市占率，將有望持續帶動2022年營運表現。

鈊象12月單月營業淨利4.49億元、稅前淨利4.34億元、稅前EPS為6.17元。12月單月營收8.91億元，較前月減少2.72％、年增9.87％，為2021年次低。目前鈊象網路遊戲以及商用遊戲營收占比分別為93％、7％。

在網路遊戲部分，鈊象主要產品包括金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺等，商用機台部分，除了原本的產品以外，2021年第四季鈊象參與廣州神州遊樂展（GTI），展出新款機台，近期陸續出貨，有望帶動第一季營運表現。

鈊象董事長李柯柱先前表示，在商用機台部分，鈊象專注在競爭力高的產線，2021年幾項重量級產品如狂野飆車9，在海外市場表現亮眼，惟疫情影響導致買氣遞延，預期疫情緩解後，買氣將有望陸續回溫，整體商用遊戲機下半年的營收表現與上半年相當。

在手機遊戲部分，鈊象新手遊《唯舞獨尊》手機版，先前已經於12月初熱身，並搶先為PC平台做大幅度改版。該遊戲日前正式推出，將在1月搭上農曆春節旺季動能，並為1月營收帶來完整貢獻。

《唯舞獨尊》於2007年上線至今，具有音樂遊戲主場優勢，承襲街機、電腦、手遊技術，「唯舞獨尊」過去在端遊時代累積不少忠實玩家，為知名IP，預期推出之後，將透過經典IP的吸引力，再吸引老玩家回流。該遊戲預期將在寒假以及農曆新年期間推廣，為鈊象手遊營運添加新動能。

至於美國遊戲授權業務部分，鈊象董事長李柯柱先前在法說會上表示，過去公司在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成。但因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭。受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直維無法向上突破。因此，2022年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻佔到的四成市占率。