老翁遭高速猛撞身亡 駕駛竟肇逃 警方鎖定對象追緝中 19:202022/01/10 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老翁行經路口遭撞身亡，駕駛肇事逃逸警方追緝中。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市80歲宋姓老翁，10日清晨4時43分，獨自徒步行經楊梅區楊新路及大成路口時，突然遭到一輛自小客車高速撞上，肇事駕駛竟然沒下車查看當場逃逸，楊梅警分局員警巡邏發現，趕緊通知消防隊將老翁送醫，但老翁經過急救後仍傷重宣告不治。 楊梅警方表示，肇事的黑色自小客車屬於權利車，駕駛人不詳，對於事故發生原因及肇事責任尚待後續調查，已經調閱事故路口周遭監視器，鎖定特定對象追緝肇事逃逸駕駛。 機車不見老翁著急報案 警循線追查「小偷」竟是他 公路總局重申：防疫車隊不載一般旅客 #老翁 #駕駛 #肇事逃逸 #對象 #追緝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄砂石車拒檢 警開4槍攔查 04:102022/01/09 地方新聞 借Uber科技力 中華大車隊數位轉型 04:102022/01/10 產業．科技 愛心鄰長送餐獨居翁竟失聯 中市警即刻救援 10:242022/01/07 社會 台中8旬翁寒冬跌坐路旁 暖心發現助返家 14:102022/01/10 寶島 轎車擦撞腳踏車老翁 新店8旬翁送醫急救不治 22:262022/01/09 社會 王必勝：機場有必要檢討全面採檢 04:102022/01/08 焦點要聞 陸無人機駕駛員受矚目 人才缺口達100萬 19:472022/01/09 兩岸 公路總局加強防疫專車防疫措施 14:242022/01/10 財經 影》印84歲老翁狂注12劑疫苗 爽喊感謝政府「病痛全消失」 20:082022/01/08 國際 高雄街頭又見酒駕 7旬翁2個月前才被逮 又因紅燈右轉被攔下 15:032022/01/07 社會 新北一家3口租車遊台東 疑疲勞駕駛自撞釀1人OHCA 17:262022/01/08 社會 社會熱門新聞 太噁！人妻餐廳吃萬元帝王蟹險崩潰 6千網友也嚇傻：頭皮發麻 - 社會 砂石車國道大戰紅斑馬 驚悚追逐激怒周圍大車遭「包夾」 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 不滿鄰居女友叫床太大聲 嗆她「太騷」被訴 - 社會 高中兒攜小女友「伴讀15h」母見趕不走暴氣賞巴掌挨告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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