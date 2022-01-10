桃園市80歲宋姓老翁，10日清晨4時43分，獨自徒步行經楊梅區楊新路及大成路口時，突然遭到一輛自小客車高速撞上，肇事駕駛竟然沒下車查看當場逃逸，楊梅警分局員警巡邏發現，趕緊通知消防隊將老翁送醫，但老翁經過急救後仍傷重宣告不治。

楊梅警方表示，肇事的黑色自小客車屬於權利車，駕駛人不詳，對於事故發生原因及肇事責任尚待後續調查，已經調閱事故路口周遭監視器，鎖定特定對象追緝肇事逃逸駕駛。