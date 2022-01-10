蓮花塔球以斑駁掉漆，鋼樑也出現銹蝕情形，不僅有礙市容美觀，且有安全疑慮。（謝瓊雲攝）

彰化市市區三角公園圓環的蓮花塔座地標建物，自2007年興建完工以來，一直被譏為史上最醜的公共藝術，彰化市長林世賢宣布13日正式開拆，預計2周後拆除完畢，預計農曆年前以新圓環面貌示人。（謝瓊雲攝）

彰化市市區三角公園圓環的蓮花塔座地標建物，自2007年興建完工以來，一直被譏為史上最醜的公共藝術。（謝瓊雲攝）

彰化市公所2007年斥資500多萬元在彰化市「三角公園」圓環打造蓮花座造型新地標，卻慘遭批評、譏笑為「史上最醜公共藝術」入口意象裝置，加上噴水池經常噴濺水花到路面，害行經騎士摔車「犁田」；彰化市長林世賢表示，去年底已200多萬元發包，13日將正式拆除。

彰化市光華里中華路與和平路口的圓環，被彰化人稱為「三角公園」，緊鄰開化寺觀音亭，一直是彰化市最貴的地王地段。彰化市公所2007年斥資500多萬元進行景觀改造工程，興建1座10公尺高景觀造型塔球，由20多個六角形玻璃帷幕組合而成，並由鋼梁支撐，有如蓮花塔座；地面則設計圓形噴水池，並有噴泉、夜間LED燈光及音樂聲等設計。但完工沒多久，噴水池就停用十多年，整座蓮花塔座也未再做維護整修。

居民表示，圓環在日據時期為一座三角形小公園，因而被老彰化人稱為三角公園，早年都是槽化島、後來撤掉後改設置紅綠燈，前市長溫國銘任內改建景觀工程，在前市長邱建富任內，就不斷有民眾認為太醜，建議拆除改建。

當地光華里長謝棟樑說，蓮花座的設計不太理想，噴水池水花不斷噴濺出來，柏油路面溼滑，陸續有不少機車騎士因打滑摔車掛彩，加上音樂聲是否悅耳也見人見智，完工沒幾年，音樂、噴水池就陸續停用至今。

彰化市長林世賢表示，三角公園的這座蓮花塔座，外觀設計實在欠缺藝術美感，過去就經常為人詬病，有市民里民笑稱很像壽桃，造型特殊，卻年久導致鋼梁銹蝕，有礙市容。加上不斷有市民向公所反映，批評蓮花座實用性不足，要求拆除改建的聲浪不斷。去年彰化市公所決定從善如流，編列200多萬元經費拆除重建，並在去年11月上網發包，拆除日期訂在本月13日，工期約需半個月。

林世賢指出，包商拆除蓮花塔座後，三角公園現址仍將維持圓環設計功能，並將施作人工草皮，新設計也具有視野穿透效果，民眾開車騎車經過圓環時都能看見路口來車。

工務課長鐘志仁指出，拆除工程將先拆塔球及鋼梁，接著拆掉整座圓環噴水池，約需半個月就能完工，趕在農曆年前亮相，新設計圓環將鋪設人工草皮，並研議設置3處圓環標誌牌，及多功能交通號誌桿。