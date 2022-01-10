砂石車國道大戰紅斑馬 驚悚追逐激怒周圍大車慘遭「包夾」（取自臉書記者爆料網）

砂石車國道大戰紅斑馬 驚悚追逐激怒周圍大車慘遭「包夾」（取自記者爆料網）

囂張拒檢結果被「同行」制裁！國道上1輛砂石車日前因超重拒磅逃逸，遭國道警察攔下，沒想到砂石車竟開始隨意變換車道、穿梭車陣欲甩開警方，危險行為讓砂石車周圍的水泥車、貨車等駕駛看不下去，決定合作上演「合力大圍堵」，只見各輛大車開始「包夾」砂石車並不斷減速，最後逼得砂石車停在路中遭警方逮住。

臉書「記者爆料網」日前公布1段影片，影片中1輛砂石車疑似因拒磅逃逸，遭俗稱紅斑馬的國道警察示意停車，沒想到砂石車駕駛竟為了逃避攔檢，竟當場在國道上大肆變換車道、穿梭在車陣中欲甩開警方，當時砂石車後方還有2輛大車，任意切換車道的危險行徑讓各駕駛嚇壞，於是各車上演起「國道合力大圍堵」。

砂石車日前因超重拒磅逃逸，在國道隨意變換車道、穿梭車陣欲甩開警方，危險行為讓砂石車周圍的水泥車、貨車等駕駛看不下去，當街上演「合力大圍堵」。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中只見砂石車前後方、側邊的大車開始打起雙黃燈並放慢速度，硬是將違規的砂石車「關在中間」，前方的水泥車先是擋在前方阻擋砂石車超車，側邊的車也阻擋變換車道，被包夾的違規駕駛最後才認栽聽在路邊下車，網友紛紛讚賞「這才是大車界的榜樣，警民合作！」

不少網友留言說，「除了被攔下的，其它大車都應該要記大功一隻」、「死都要逃磅，到底有多垃圾」「想等翻車再停車逆⋯其他大車給個讚」、「真的需要其它大車幫忙，單單憑紅斑馬是做不到的」、「這個如果同行不幫忙處理，以後還是會繼續囂張下去，看好幾次都覺得被擋下來的瞬間好爽！」