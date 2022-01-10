林姓一家人遭酒駕者撞1死3傷事故，高雄市社會局協助開立社會救助金專戶「代收指定捐款」，10日社會局開出792萬9813元支票，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬，林家家屬對此充滿感謝。林家奶奶感動到流淚，謝謝民眾的愛心。

家屬說，車禍發生的當下，面對一家四口剩三口，他們非常痛心和心碎，隨之擔心面對後續的醫療復健照顧及生活重建等費用。還好有民眾的愛心捐助，讓已退休健康欠佳的兩老，不用再煩惱相關的花費。家屬謝謝各界捐助，也感謝高雄市政府的全力協助。

自酒駕事故發生後，高雄市長陳其邁立即指示社會局派社工人員關懷協助家屬，協助安排臨托資源，讓家屬可以放心的在醫院照顧家人。陳其邁也自掏腰包，捐款10萬元協助林家。

除長庚醫院全力支持林爸爸和2姐妹接受治療之醫療費用，社會局也媒合英倫牙醫體系，捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，並安排法扶律師提供車禍理賠、相關法律問題諮詢等，協助家屬度過難關。

社會局表示，目前捐款仍持續增加中，後續帳務彙整確認後，分批轉交給家屬運用，社工也將持續關懷，協助家屬回復自立的正常生活。

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