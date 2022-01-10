訂單能見度拉長，讓元山科技（6275）順利突破缺料的困境，不單2021年12月營收以3.12億元，寫下歷年同期新高，表現較2021年同期成長9.19％，2021全年營收亦達到39.37億元，創下歷史新高，年增18.26％。

元山受惠訂單穩定挹注及塔崗廠產能順利開出，加上維持一貫採購與庫存管理政策，有效控制半導體與塑料缺料問題，放大集團營收規模，2021年沒漏氣，營收再度拿下歷史新高。

即便2021年歐美車市雜音較多，但品牌車廠對車用風扇的拉貨動能並未受到影響，元山表示，目前訂單能見度已直達2023年第一季，在訂單穩定挹注下，台灣廠產能已突破70萬台，將規劃擴廠作業，日前元山已取得仁武產業園區3000坪土地，用於營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，內部規畫3年內完成興建與啟用，屆時月產能可望出現倍數成長。

中國積極發展車市與佈局新能源車計畫，為元山帶來新商機，元山指出，既有的汽車應用項目包含中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等品項，在傳統燃油與電動車間均可共用，隨著電動車的需求持續升溫，推估2022年月生產量將可擴增至40萬台，元山強調，主攻車用市場的塔崗廠初期產能規劃為月產能60萬台，距離該廠最大產能120萬台仍有相當差距，塔崗廠現仍有足夠的產能空間可以因應未來訂單成長。著眼於此，元山積極與既有客戶投入新能源車用風扇研發專案，搶攻龐大市場商機，目標在2022年正式出貨放量。

展望2022年，元山表示，對新能源車發展帶動市場規模的提升充滿期待，至於市場關切的半導體與塑料缺料問題，元山也表示，有以待之，在公司維持穩定購料與一定庫存水位的政策下，已將影響幅度降至最低，在生產流程無虞、訂單量大且穩定兼具持續性，對2022年的成長，看法仍是審慎樂觀。