國內蝶閥龍頭捷流閥業今（10）日公布，2021年12月合併營收2.07億元、第四季合併營收達6.08億元，雙雙改寫同期新高；2021年合併營收攀升至24.01億元，改寫歷史新高。

捷流2021年12月合併營收2.07億元，創同期新高，年增8.11％；2021年第四季合併營收達6.08億元，年成長8.29％，雙雙締造同期新高。2021年合併營收24.01億元，改寫歷史新高，年增0.59％。

捷流表示，受惠全球各產業業者持續擴大資本支出投入，推動擴建新廠、增設產能計畫，以及全球環保法規趨嚴等，主要客戶對工業閥門產品的需求穩定成長。其中，石化、船舶、電子等產業客戶持續加大工業閥門拉貨力道，捷流也提升台灣土城一、二廠與中國大陸蘇州廠生產製程效率，是創造捷流單季、全年營收創新高的主因。

捷流指出，捷流持續拓展全球各地區業務接單契機，為了增加單一客戶下單量，捷流調整接單策略而朝系統整合業務接單，進一步與客戶共同研發新款產品，有助於提升客戶黏著度。此外，近年全球環保法規日趨嚴謹，除船舶業改裝壓艙水處理系統等閥門訂單需求持續增加外，具潔淨低碳環保的液化天然氣（LNG）開採、儲存技術逐步提升，亦帶動船舶業液化天然氣（LNG）超低溫閥門產品訂單，對捷流整體營運都有正面助益。