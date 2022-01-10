國內疫情不斷升溫，蔡英文總統今天表示，新的一年，我們要繼續為台灣來拚，疫情要穩住、經濟要發展、國防外交等政策也都要持續來努力。她也向民眾喊話，除了盡快接種第三劑疫苗，過年期間也要繼續落實防疫，「我們團結拚防疫，一起過好年」。

迎接新的一年，總統府今天公布總統丶副總統春聯、紅包袋及福袋樣式，蔡英文表示，很快就要過年了，今年總統府也準備了春聯及紅包，歡迎大家前來索取！

她說，過去這一年，台灣遇到很多考驗，不過因為有大家的團結努力，我們不僅克服挑戰，更創下許多不錯的成績。「我想要謝謝大家，讓台灣越來越堅韌亅。新的一年，我們也要繼續為台灣來拚，疫情要穩住、經濟要發展、國防外交等政策也都要持續來努力。

蔡英文再度提醒大家，除了盡快接種第三劑疫苗，過年期間也要繼續落實防疫，注意指揮中心的訊息「我們團結拚防疫，一起過好年」。

她也貼出春聯及紅包袋索取資訊及注意事項，從1月11日起至28日止，每周一至周五上午9點至11點30分，可在總統府開放參觀時索取；各地民眾則可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽詢。