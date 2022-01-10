蔡允潔與陳又禎（比熊）化身藝術公益大使。（陳俊吉攝）

蔡允潔與陳又禎（比熊）化身藝術公益大使。（陳俊吉攝）

藝人蔡允潔與YouTubr陳又禎（比熊）10日擔任「2022 ART FUTURE藝術未來博覽會」藝術公益大使，為紅心字會弱勢兒童籌募營養餐費。33歲、已單身2年的她，被爆有新的曖昧對象，對方是小優介紹、她新聘1個多月的男助理，蔡允潔雖說「八字沒有一撇」，但也坦言不敢把話說死：「我太久沒談戀愛，也不知道對方喜不喜歡我。」直言最怕遇到像王力宏一樣會出軌的伴侶。

蔡允潔透露男助理是79年次，小她1歲多，個性溫吞、木訥老實，剛從國外回來1年多，興趣是打網球，儘管對方和自己的理想型大相徑庭，不過認識近1個多月來，身旁的好友、同事都一直撮合，認為對方是不錯的男生。可惜男生太過木訥，至今遲遲沒有進展。

她笑說一直交不到男友，是因為會先將「好貨」介紹給身邊好友，算命師曾說她44歲才有機會結婚，讓她很苦惱，雖已做過凍卵手術，但只有4顆能用。她自嘲年紀都這麼大了，也不是宅男女神怕掉價，「有喜事一定會跟大家分享」。被問擇偶條件，她笑喊喜歡驚喜感，「喜歡被壁咚、撲倒的那種」，最好貼心又聰明，不用太有錢，「男人有錢多作怪」。

是否擔心婚後遇到像王力宏一樣會出軌的男生？她表示：「當然，誰不怕！」坦言自己不是屬於相夫教子的女生，也不是那種可以被金錢收買的，自己可以跟對方一起吃苦，「沒辦法接受對方只有拿錢回家，兩人必須同等的對待家庭，不能說給我好的物質條件，就不管他在外面做什麼」。她挑伴侶的首要條件就是「不要出軌、對我專情」，因為很害怕受傷害，也呼籲女性不管另一半條件再好，都要經濟獨立、保有自身的生活空間，「男生如果要劈腿，妳也不用當一個委屈求全的女生。」