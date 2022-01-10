桃機工作人員晚間忙著在候機室內搭起旅客採檢空間。（陳麒全攝）

桃機工作人員晚間忙著在候機室內搭起旅客採檢空間。（陳麒全攝）

連日境外確診案例暴增，為強化對國內安全的保護，11日零時起將開始實施入境新防疫政策，所有長程航班入境旅客，將實施落地PCR採檢，一旦發現旅客呈陽性反應，立即由救護車送往醫院進行後續醫療處理，而陰性旅客則依照原來流程入境。根據桃機預報統計，11日長程線班機共有8個班次，有699名旅客需要落地採檢。

中央流行疫情指揮中心調整入境採檢規定，長程班次需在機場採檢陰性，才放行入境，指揮官陳時中也實施前到桃機視察相關動線、流程。

目前疾管署在桃園機場規劃了8個空橋，作為長程線班機使用，5個在第二航廈北側空橋候機室，3個在第一航廈北側空橋候機室，入境旅客採檢後的檢體，則是集中送往第二航廈北側D5R接駁入境側所設立臨時檢體篩檢站，由福又達生物科技（高端疫苗公司）及保吉生檢驗所二家公司承包，現場提供80台PCR機器檢測，檢測時間約1小時就有結果。

如果入境旅客採檢結果呈現陽性反應，將會由醫護專人引導，安排由空橋樓梯下到停機坪，避免再次和旅客及工作人員接觸，直接以救護車送往醫院進行後續醫療處理。

根據桃機旅客預報資料顯示，11日的長程航班共有8個班次，分別是華航、長榮、新加坡、土耳其、聯合及阿聯酋航空，旅客的部分有美國洛杉磯、西雅圖、舊金山378人、澳洲42人、土耳其伊斯坦堡160人、杜拜119人，總計699人需要採檢。