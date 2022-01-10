訂單很多、缺料舒緩，台達電（2308）12月營收首度破300億元、達300.55億元，第四季營收則以837.68億元、全年營收以3146.71億元，雙雙創下歷史新高。法人指出客戶需求依然強勁，第一季應該不差，可望淡季不淡。

相對之下安然度過2021年上半年的台達電，第三季出現遲來的缺料風暴，當季的營收成長性、獲利都不如預期，不過台達電在法說會表示訂單不是問題，在旺季遞延下，只要料況能夠配合，第四季營收有機會優於第三季。

而台達電10、11月營收都在高原區震盪後，隨著料況舒緩，12月營收一舉衝上300.55億元的歷史新高，比11月成長1成，這也是台達電連續第二年12月營收創下歷史新高紀錄，也因為12月營收陡升，第四季營收因而上升至837.68億元，季增5.17％、年增11.22％，創下歷史新高，不僅是連續第二次在第四季創營收歷史新高，也的確優於第三季水準，而全年也因為第四季營收創新高而以3146.7億元，創歷史新高，年增率達11％。

法人表示，在旺季遞延下，PC出貨量普遍不錯，帶動台達電12月電源表現最好，被動元件子公司乾坤在蘋果iPhone仍積極趕工、農曆年提前拉貨雙重拉力下，12月營運走高，網通產品與資料中心解決方案在12月也都不錯，IA則在中國市場回溫下也繳出亮麗成績，不過，電動車事業部仍飽受車廠客戶長短料影響，12月的拉貨動力不強，幸而全年營收成長率還是遠超過原定的五成、挑戰九成。

面對第一季，法人則評估，客戶下單狀況積極，只要料況能夠配合，台達電第一季可望淡季不淡。