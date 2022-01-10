據統計，上海警方2021年全年共累計阻斷詐騙電話4200萬餘通、攔截有害簡訊1.4億餘條，達到每日預警潛在被害人14萬餘人次、發送勸阻簡訊14萬餘條、撥打勸阻電話1.1萬餘通，避免群眾財產損失11.98億餘元（人民幣，下同，約台幣52億元）。

上海市公安局今（10日）展開了2022年度首次電信網路詐騙涉案資金集中返還活動。據了解，此次集中返還活動共向85名群眾返還涉電信網路詐騙凍結資金2330餘萬元。其中，浦東、黃浦、長寧、靜安、普陀和楊浦等6個區統一將主會場設於靜安區四行倉庫抗戰紀念館廣場，向20名群眾集中返還1390餘萬元。其餘10個區也在各自轄區同步舉行集中返還活動，向65名群眾返還了受騙款940餘萬元。

據統計，上海警方2021年全年共累計阻斷詐騙電話4200萬餘通、攔截有害簡訊1.4億餘條，達到每日預警潛在被害人14萬餘人次、發送勸阻簡訊14萬餘條、撥打勸阻電話1.1萬餘通，避免群眾財產損失11.98億餘元。