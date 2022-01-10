中華電信（2412）10日公布2021年12月及全年度自結營收概況。2021年全年合併自結營收2104.8億元，營業淨利449.3億元，稅前淨利460.6億元，歸屬於母公司業主之淨利為357.5億元，累計每股盈餘4.61元。

2021年度營收、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘均超越全年財測，表現亮眼，與全年財測達成率相較，營收達成率100.4～100.6％，營業淨利達成率105.7～107.7％，稅前淨利達成率105.6～109.4％，每股盈餘達成率104.8～109.7％。

中華電信董事長謝繼茂表示，2021年營收及盈餘雙超標，主要有賴全體員工在疫情的影響下仍攜手同心，共同打拚；其次是行動與固網的表現優於2020年，ARPU提升帶動獲利向上。資通訊專案整體獲利率提升，也有指標性專案入帳，符合預期。

中華電信2021年12月合併自結營收為227.3億元。12月核心業務持續成長，行動服務營收因5G用戶數成長而持續增加，數據網路營收與寬頻接取營收亦持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長；營業成本及費用為187.0億元，較前一年同期減少；營業淨利為39.2億元，較前一年同期成長，主要因5G建設補助款及ST-2補償款入帳所致；稅前淨利為39.2億元；歸屬於母公司業主之淨利為30.4億元；每股盈餘為0.39元。

截至2021年12月底止，光世代寬頻用戶數為368.7萬戶，其中100Mbps以上客戶達199.6萬戶，300Mbps以上客戶達63.7萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.1萬戶，行動通信總客戶數達1191.6萬戶。