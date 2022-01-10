太陽能產業市況火熱，為解決訂單爆量而人力短缺的問題，傳出業界「過年不熄燈、全力拚趕工」。對此，勞動部勞動力發展署10日表示，為紓緩太陽能產業缺工問題，預計3天內訪視包括元晶、聯合再生、茂迪等業者，進一步掌握他們的實際人力需求，並提供專案媒合服務，運用各項就業促進措施協助人力補實。

發展署統計，截至2021年11月底，公立就業服務機構計協助製造業求才登記49萬1016人，協助補實28萬8050人，求才補實率58.66％；其中針對光電材料、發電機械、電力供應及建築設備安裝等太陽能相關產業，已協助補實1萬1138人。

發展署指出，包括元晶、聯合再生、茂迪等太陽能產業廠商，目前在台灣就業通網站登記求才共341個職缺，已透過全國各地公立就業服務據點及台灣就業通網站持續辦理人力媒合服務中，同時，也會啟動「產業缺工專案推動方案」，由發展署各分署於3天內訪視業者了解實際人力需求，包括職缺種類與數量、工作內容與人才學經歷、薪資待遇等具體人力需求資訊，後續以1個月為期，展開客製化的專案推動計畫，提供專案媒合服務，包括媒合求職者或結訓學員、辦理徵才活動及運用各式就業促進工具等措施。

為讓勞工能符合業界需求，發展署表示，目前太陽能光電相關之職業訓練課程計辦理28班，訓練628人，已結訓404人，預計2022年3月前將再有106人結訓。各分署將會針對人力資料庫求職者履歷及尋職行為，篩選適合的求職者及結訓學員予以推介，協助廠商儘速補實人力。

至於太陽能光電是否有機會上修移工引進配額，發展署強調，已依就業服務法規定聘僱外國人工作不得妨礙本國人就業之精神下，採補充性原則開放引進移工，現行製造業已有常態性3K5級制，太陽能產業所屬光電材料及元件製造業3K5級制移工核配比率為10％，可外加就業安定費提高（Extra制）至可達25％。經查，2021年光電材料及元件製造業有119家廠商聘僱移工1萬3659人，其中申請Extra制15％有37家廠商、聘僱移工677人。