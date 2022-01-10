新北市某高中已婚方姓國文老師2017年間擔任班級導師，未料卻涉嫌猥褻班內5名學生，與他們簽訂「絕對服從契約」，讓學生宣示服從，若成績未達標準便施以懲罰，拍下學生當面自慰的畫面，甚至用膠帶綑綁學生手腳，撫摸其下體，其中一名學生不堪其辱，向父親反映報警，全案才遭揭發。新北地院近日依利用權勢猥褻罪及違反兒童及少年性剝削防制條例，判處方男12年6月徒刑，全案可上訴。

檢警調查，39歲的方姓老師2017年間擔任高中二、三年級班導師，卻濫用師生關係，施展心理技巧，特別監督部分學生功課，並與學生簽訂契約，甚至要求學生A需同意將自身「賣」給他，並藉口A生表現差，特意與A生到教室討論讀書與運動計畫，接著要求A生脫外褲穿內褲，用塑膠尺打他屁股。

此外，方男也要求A生全裸用四肢撐地，用塑膠尺打他屁股，也曾多次在互動教室用膠帶綑綁A生手腳，用手搔癢、撫摸對方生殖器，甚至要求A生在他面前自慰。方男期間也曾傳訊給A生稱「你做好被罰的準備，我一定會讓你印象深刻…你最好想一下可以賣什麼，不然你會很可憐」、「讀得如何，想好處罰沒？」、「我想好要罰你什麼了？」。

當A生向同學反映被方男得知時，方男也曾質問稱「你有沒有說這一切是你自己求來的」、「除了你，沒人真被這樣照顧過，了不起被威脅」，並曾要求其他被害學生不能自慰，只能在他面前做，學生還需傳訊徵求他同意才能解除禁令自慰。

由於A生無法忍受方男猥褻行為，便告知其父，報案後方男惡行才遭揭發，不過方男犯後矢口否認犯行，並誣賴A生等人聯合誣陷，未給予對方任何賠償道歉。新北地院認為，方男在學校性平會上確實有坦承有用尺打屁股等行為，但卻要求學生刪除對話紀錄、在性平會上作不實陳述。

方男猥褻行為已戕害學生身心、人格健全發展，玷汙為人師表所強調的愛與品德教育，實屬不該，衡量其脫褲、全裸、搔癢、體罰、撫摸生殖器、命自慰供觀覽、拍攝猥褻行為照片、影片等各種猥褻行為程度，又認其犯後態度難認良好，因此合併重判12年半徒刑。

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