自行車族群2021年營收出爐，無論是組車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933），或是零件廠的桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517），去年營收大豐收、普遍站上歷史高峰！尤其是全球自行車龍頭-巨大集團，去年營收更首度衝破800億大關、來到818億元，年增17％，再度刷新歷史新高紀錄！

而美利達集團2021年因受到船運不順影響，大批傳統自行車與電動自行車（E-bike）遞延出口，2021年集團合併營收雖未如期衝破300億元大關，但仍以293.44億元，年增8.31％，創下歷史新高！

此外，全球鏈條大廠桂盟受惠自行車鏈需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售同步增長，2021年12月合併營收達6.57億元，創歷史同期次高；去年第四季合併營收達20.48億元、年增12.3％，2021年合併營收77.6億元、年增26.52％，同步創下歷史同期新高，營收連續3年創下歷史新高。

巨大集團10日公布去年12月合併營收達64.13億元，年增11.51％，創下歷史同期新高。2021年集團合併營收高達818.56億元，年增16.93％，較2020年締造的700億元營收規模，去年營收大增近120億元。

巨大集團表示，2021年全球自行車市場需求強勁，雖然面臨缺料、缺櫃等挑戰，巨大集團克服種種困境，去年營收再創歷史新高、達到818.56億元。2021年不僅自有品牌在歐洲、美國、中國大陸三大主要市場表現亮眼，營收都有二位數的增長；而代工業務也同步穩健成長，挹注去年營收表現相當亮眼。

至於美利達集團，去年12月合併營收22.35億元，年減7.89％。美利達表示，台灣廠產能設定及利用率已逐步提高，惟去年12月仍受到出口船運不順影響，包含傳統自行車及電動自行車（E-bike）在內，遞延出口台數高達1.8萬台、總金額逾7億元，影響12月的營收表現。

不過，美利達集團2021年總銷售台數達到113.5萬多台，年增6.24％，挹注去年合併營收達293.44億元，年增8.31％，依然創下歷史新高紀錄。

美利達強調，台灣廠電動自行車出口台數、金額，約分別囊括台灣整體出口台數、金額的35％及51％；此外，美利達在大陸市場自有品牌（傳統自行車）通路，去年總銷售台數、金額及ASP，約分別年增14％、18％及4％，去年12月單月，中高階變速車銷售台數更是年增60％。