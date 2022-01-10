隨著各行各業公佈年終獎金，為搶紅包財，百貨春節檔陸續於本週開打，其中新光三越春節卡利HIGH促銷自13日登場至農曆年後為期39天，目標衝出較去年同期成長；而環球亦自13日起百萬點數送，遠百、SOGO則自19日起推刷好康，力搏新春開紅盤。

而大年初一福袋則採預購制，新光三越全台逾5000個福袋18日起APP線上開搶，除了抽5000多項好禮，包括7顆鑽、11台頂級按摩椅、11輛智慧電動機車、161張住宿券／露營體驗券等，最大獎是百萬豪車VOLVO，此外卡利HIGH刷12家銀行卡回饋4～6％，刷JCB卡還有機會抽LEXUS，新光三越會員不僅刷聯名卡加碼1％回饋，還可無限次扣10點抽賓士車，總計春節檔期就有三部百萬豪車衝買氣。

遠東SOGO百貨台北店、天母店歲末迎新回饋自19日起登場，此次攜手11大銀行推出迎春刷好康，最高享8％回饋；2月1日大年初一起，則精選數千個福袋商品福袋，並可參與刮刮樂試手氣。

遠百全台大年初一福袋超過一萬個，包括信義、板橋、台中大遠百、花蓮等推出各式福袋，最大獎都是16萬8000元的商品券，且每個2000福袋內容必含2200元商品券，買到就賺到，其他還有機車、按摩椅、成家三機專案與最夯的iphone 13等。

環球Global Mall春節檔期自13日起開跑，除了「百萬點數紅包大放送」，28日起APP會員天天扣5點，即有機會抽中1000點，共計狂撒百萬點數，且至全台八店消費，大年初一至初五加碼點數天天5倍送；持GMpay刷Global Mall聯名卡至新北中和、桃園A19及屏東市當日累計消費滿5000元，最高可送500元電子商品禮券，回饋率達10％，而今年首推「跨界福袋」，一次匯集多款美食、智能商品等，線上線下超過2000個福袋，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅、智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等。