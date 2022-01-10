淡水民宅竄惡火 老婦人倒臥客廳雜物堆 送醫後不治 20:152022/01/10 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消出動各式車輛以及人員前往救援（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場竄出火舌，火勢相當猛烈（翻攝照片／戴上容新北傳真） 淡水區中山路巷子內一棟5層樓公寓2樓，今天下午5時許發生火警，並傳出有1位老婦人受困，警消獲報後出動救援，於15分鐘內控制火勢，晚間6時許撲滅火勢，燃燒面積約20坪，經救援人員搜索後，於6時34分於2樓客廳雜物堆發現78歲婦人，婦人經緊急送醫後，於晚間7時45分宣告不治，詳細事發經過仍待調查。 據了解，婦人平時獨居在二樓，火警前才剛剛回家，卻不幸發生憾事，火警原因疑似電線走火，確切原因仍待火調人員調查。 永和槍枝改造工廠主嫌腿部中彈逃亡失敗 檢方聲押獲准 桃園有民眾目擊釣客落水 男子無呼吸心跳送醫搶救 #老婦人 #客廳 #雜物堆 #2樓 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南養生館傳火警 情侶屋主嗆傷急送醫 17:452022/01/02 社會 桃機群聚連環爆晚間再增3人確診 桃市衛生局回應 21:022022/01/05 生活 北市大安區輪胎行晚間失火 消防急到場灌救 23:062022/01/07 社會 慶功宴變調 骨董藝品富商輪流性侵醉正妹 法官怒了 12:172021/12/30 社會 淡水民宅傳火警 老婦人倒臥客廳命危送醫急救中 19:232022/01/10 社會 竹市攜手鴻梅文創 影像博物館試營運 04:102022/01/08 地方新聞 寒流來襲 桃園平鎮警寒冬送暖揪感心 12:402021/12/29 寶島 客廳當泳池！媽穿洋裝潛入魚缸 網看傻：貧窮限制想像 12:032021/12/29 搜奇 桃機群聚晚間驚傳＋4！機場保全、歌友會會員中鏢 Ct值曝光 22:342022/01/06 生活 2022年催財5秘訣 家中此處象徵「財庫」最關鍵 12:342021/12/24 運勢 去年大裁員後，再傳副總裁離職... 愛奇藝股價一年暴跌85％ 04:102022/01/08 全球財經 社會熱門新聞 砂石車國道大戰紅斑馬 驚悚追逐激怒周圍大車遭「包夾」 - 社會 太噁！人妻餐廳吃萬元帝王蟹險崩潰 6千網友也嚇傻：頭皮發麻 - 社會 逼小一兒到公園淪流浪漢討食 狠媽震撼教育 兒爆哭認錯 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 不滿鄰居女友叫床太大聲 嗆她「太騷」被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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