現場竄出火舌，火勢相當猛烈（翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水區中山路巷子內一棟5層樓公寓2樓，今天下午5時許發生火警，並傳出有1位老婦人受困，警消獲報後出動救援，於15分鐘內控制火勢，晚間6時許撲滅火勢，燃燒面積約20坪，經救援人員搜索後，於6時34分於2樓客廳雜物堆發現78歲婦人，婦人經緊急送醫後，於晚間7時45分宣告不治，詳細事發經過仍待調查。

據了解，婦人平時獨居在二樓，火警前才剛剛回家，卻不幸發生憾事，火警原因疑似電線走火，確切原因仍待火調人員調查。