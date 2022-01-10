彰化縣王姓機車騎士，前年9月晚間7點多，酒後騎車行經花壇鄉溪南街417巷，失控摔入水利排水溝內溺斃身亡；家屬以該排水溝旁道路未設置護欄、或加裝反光警示標誌，因而向彰化縣政府、花壇鄉公所與農田水利署彰化管理處提出國賠告訴，要求賠償338萬元，彰化地院審理後，認定主管單位為農田水利署，而王男酒駕需自負一半肇事責任，判決彰化管理處需賠償王男家屬139萬元，全案得上訴。

農水署彰化管理處處長劉淑華強調，彰化管理處權責是管理水利灌溉溝渠，該段溝渠鄰近水閘門，需經常清淤、疏浚，不可能加蓋，而道路上的護欄、警示標誌、路燈都是鄉公所應施設維護，將於收到判決書後提出上訴。

根據判決書，王姓男子2020年9月13日夜間7點多行經花壇鄉溪南街417巷，因該路段為彎道，又有一缺口，卻未設置護欄、警告標誌或反光標示，提醒用路人注意，也未設置路燈等照明設備，導致王男因視線不良騎機車跌落一旁溝渠傷重身亡。

王男的3名兒子因而向彰化縣政府等單位提告國賠，請求喪葬費、納骨塔費用合計38萬元、報廢機車3000元、精神慰撫金300萬元，合計338萬3000元。

對此，彰化縣政府以該路段並非縣府管轄權責，拒絕賠償。彰縣府強調事故發生前2019年8月27日即召開權責會議，釐清該路冠水利圳溝、道路管理權責，分屬前身為彰化農田水利會的農水署彰化管理處與花壇鄉公所。

花壇鄉公所在事故發生後，已在該處設置路燈、「輔2」安全方向導引標誌，事故發生前也在事故地點附近25公尺處，設置跳動路面提醒用路人減速慢行，強調王男酒駕，經彰基抽血酒精濃度達153mg／dl，已達不能安全駕駛而肇事，應自負全部責任。

彰化地院法官審理時，認為該路段轉彎處與系爭溝渠銜接，接口處有明顯缺口，事故發生時現場無警示及護欄等防護措施，且路燈設置不密集致照明光線不足；並參考該路段土地登記謄本，顯示位處農水署彰化管理處管理之土地上，且權責會議後，已決議土地中道路部分由花壇鄉公所管理維護，溝渠則歸彰化管理處管理維護。

法官審酌，花壇鄉公所雖非該排水溝渠之維護機關，事故生後隨即設置右轉標示並於該路段設置路燈以免再有用路人不慎失足墜落溝渠，並在右轉標示旁設置新護欄；反觀彰化管理處未將溝渠旁缺口處加蓋，復無設置護欄或其他警示標誌，並未提供充足照明設備，以防止用路人墜落之各項安全防護措施，其就系爭溝渠之設置、管理顯然有欠缺，故作如上處刑。

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