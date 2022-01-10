電電公會理事長李詩欽在「電電公會歲末感恩餐會」指出，去年台灣出口創下佳績，台灣連續18個月出口增長，並首次連續三個月出口值突破400億美元，去年(2021) 出超652.8億美元，歷史新紀錄。2021年全年出口4464.5億美元，進口3811.7億美元，都是歷史新高。在亞洲四小龍中，連續三年，台灣表現最佳。

李詩欽並強調，這兩年正巧遇上百年未見的大變局，但所有的理監事都堅決支持轉型升級、永續發展、智慧製造、平台服務、國內結盟、國際鏈結。

他同時感謝政府防疫有方，根據今天剛發佈「日經新冠復甦指數 (Nikkei Covid-19 Recovery Index)」，台灣以75.5分高居全球第三名，與去年11月相比，進步6.5分，亞太國家中，連續兩個月排名第一。這些成績在各部會中，居首功的當然是經濟部。

經濟部長王美花則表示，感謝企業努力，特別是半導體產業，晶片讓台灣在國際上被大家看見。