台灣紡織業發展縮影 福懋副董座謝式銘逝世 20:282022/01/10 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福懋興業副董事長謝式銘（左)逝世。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台塑集團旗下機能布製造大廠福懋興業周一(10日)晚間重訊公告，副董事長謝式銘逝世。 福懋也是在1972年由台塑創辦人王永慶與王永在、福懋創辦人賴樹旺，以及謝式銘等成立籌備處，籌設生產長纖聚胺、聚酯多富達的織布、染整、印花等產品。 謝式銘曾為家族企業的裕源紡織董事長，該公司成立於西元1961年，擁有60年紡織生產銷售歷史，謝式銘投身紡織業40年，謝式銘也擔任福懋科副董事長兼總經理。 北京冬奧將寫歷史 出現首位「非二元」參賽選手 印度自製中級噴射教練機HJT-36完成基礎飛行表演 #台塑 #福懋科 #福懋 #謝式 #創辦人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藝術走入生活 社區也能來場奇幻之旅 04:102022/01/09 話題觀察 綠舞觀光飯店 祭春酒尾牙方案 04:102022/01/09 產業．科技 黑上各式進口傳動皮帶 滿足需求 04:102022/01/10 產業特刊 YouTube創辦人返台3年 道出殘酷現實：這群人逃出台灣 05:152022/01/08 財經 台塑四寶 高殖利率題材加身 04:102022/01/09 專題周報 新聞透視》雙林雙贏 黨主席領導核心地位更鞏固 後蔡時代 恐走向集權式獨裁 04:102022/01/10 焦點要聞 獲利大躍進 台塑四寶員工可領7個月年終 平均約40萬入袋 16:232022/01/10 財經 《熱門族群》好羨慕 台塑四寶年終7個月 16:312022/01/10 財經 《熱門族群》台塑四寶Q1展望出爐 油價後市這麼看 16:312022/01/10 財經 台塑四寶2021翻倍狂賺2403.8億元 年終獎金7個月大豐收 16:302022/01/10 財經 苦苓3病纏身突脫口「生前告別式」：死而無憾了 09:582022/01/10 娛樂 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 兩黨經濟學家齊警告！Fed樂觀過頭 美經濟泡沫快破了 - 財經 曾讓蔣爸踩雷！陸晶片業爆2大爛尾 外媒訪關鍵人物揭密 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。