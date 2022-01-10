台塑集團旗下機能布製造大廠福懋興業周一(10日)晚間重訊公告，副董事長謝式銘逝世。

福懋也是在1972年由台塑創辦人王永慶與王永在、福懋創辦人賴樹旺，以及謝式銘等成立籌備處，籌設生產長纖聚胺、聚酯多富達的織布、染整、印花等產品。

謝式銘曾為家族企業的裕源紡織董事長，該公司成立於西元1961年，擁有60年紡織生產銷售歷史，謝式銘投身紡織業40年，謝式銘也擔任福懋科副董事長兼總經理。