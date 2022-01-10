新北泰山1處私人土地的地主控告鄰居3兄妹用機車占用土地5年、求償10萬；不過3兄妹在法庭上稱沒有停這麼久，且該地主僅持有4分之1土地，法官則依據地主提出的Google街景照，認定3人僅停放100多天，最後判處3人分別遭判須賠120元、120元、105元共345元，而該地主則需負擔訴訟費近5千元。

判決書指出，該鄰居提告稱3兄妹將各自機車從2012年3月起就每天停放在泰山區工專路的私人土地上，他因此身為土地主人要求賠償，他稱以每天30元停車費與70元懲罰性賠償，5年下來共10萬元；3兄妹出庭雖坦承停放，但稱不是每天都停，停放時間沒有5年，且該鄰居僅持有土地4分之1，希望法官酌定租金。

法官認為該鄰居要每天30元停車費沒有法源依據，另外依申報地價該地2020年每平方公尺申報地價為1萬1120元，斟酌當地生活機能，認定以申報地價6%為準，此外地政事務所則認定3輛機車各佔用約1.44平方公尺，此外根據鄰居提出Google街景照片，僅能證明3輛機車各停放159天到182天，最後根據僅持分4分之1，判定3兄妹分別賠償需120元、120元和105元。

此外，法官判定該鄰居還須負擔訴訟費5000元中大部分，為4983元，還有地政事務所的測量費4000元，若再上訴還得再付1500元裁判費。據TVBS報導，該鄰居與3兄妹是40多年老鄰居，3兄妹曾提出5萬元和解此事遭鄰居拒絕，如今鄰居僅獲賠共345元還要倒貼前，換算下來機車停1天只要7毛。