IC設計廠敦泰（3545）全力衝刺OLED驅動IC、觸控IC產品出貨，業界預期，陸系、韓系面板廠在2022年可望擴大導入敦泰產品。另外，敦泰加大生醫布局，旗下敦捷光電聯手台大醫院、台大新竹分院開發可偵測心律不整軟體已完成臨床實驗，並取得衛福部許可。敦捷光電指出，未來將會鎖定美國、歐洲等海外市場，擴大生醫市場布局。

OLED驅動IC進入2022年，需求將可望大幅成長，敦泰也不落人後搶攻OLED市場。法人指出，敦泰進入2022年後將受惠於韓系面板大廠拉貨動能加大，OLED觸控IC出貨量將可望上看1.2億套以上水準。

不僅如此，敦泰正全力搶攻中國大陸OLED面板供應鏈訂單，法人表示，敦泰目前OLED驅動IC占營收比重仍偏低，僅達到1％左右水準，不過隨著陸系面板廠在智慧手機、智慧手錶等終端產品加大OLED面板導入，敦泰將有望開始大啖OLED商機。

敦泰公告2021年全年合併營收達219.91億元、年成長59.4％，創歷史新高。法人看好，敦泰2022年營運將開始加大OLED布局，力拚維持營收及毛利率維持高檔水準。

除此之外，敦泰另闢新戰場，開始加大生醫產品線布局。敦泰旗下敦捷光電指出，已成功聯手台大醫院、台大新竹分院開發了一套可偵測心律不整「愛心鏡 RhythmCam」APP軟體，目前已於台大醫院完成臨床實驗。

敦捷光電表示，是台灣第一款獲得衛福部核准的心律不整分析醫療器材APP，可提供一般民眾自行篩檢心律不整，並可將量測數據輸出成專業分析報告供醫師進行診斷參考，目前將進一步與台大醫院及台灣各級醫療院所合作，擴大實施心房顫動的全國普篩。

據了解，敦捷光電在相關領域已經布局已久，且雖然相同心律檢測技術在業界存在已久，但由於與醫療資源完整整合需要龐大資源，因此跨入廠商相對較少，目前敦捷光電除了在台灣開始加大布局力道之外，敦捷光電指出，未來將會開始進軍美國、歐洲市場，並取得當地監管單位許可。