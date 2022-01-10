汎德永業（2247）自結，2021年12月合併營收32.7億元、年減27.60％；累計2021年全年合併營收421.2億元、年增6.47％，寫下歷史新高紀錄。

汎德永業表示，12月營收衰退係因新舊年式切換影響，部分車款交車時程遞延到2022年首季，而遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵。

汎德永業指出，2021年雖受到本土疫情與晶片短缺影響，然因BMW的配額供應相對穩定，BMW長年熱賣車款X系列休旅車持續繳出亮眼銷售成績，加上Porsche重磅電動車Taycan自上市以來維持高買氣，收單情況明顯較往年更佳，帶動汎德永業2021年全年表現不僅優於國內整體新車市場表現，更創下全年新高的歷史紀錄。

汎德永業看好國內電動車市場的發展潛能，BMW全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版2022年訂單配額已完售，預計第一季新車抵台後起即可陸續交車，近期則配合品牌總代理布局充電站建置計劃，將陸續完成全台環島BMW i直流高速充電站建置，最快10分鐘內就能補充150km的續航里程，提供電動車主全方位的服務與使用體驗，並預期能增添電動車銷售誘因，對搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。

汎德永業進一步指出，2022年為BMW全新產品線最為強勢的一年，除了全新電動車外，X系列休旅車於日前發表全新X3、X4共計八款車型，4系列Gran Coupe與M4也即將正式抵台交車，目前全系列車款預收單均相當踴躍，待新車抵台將能大力挹注公司業績成長動能。

汎德永業指出，Porsche熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan目前銷售依舊維持高檔表現，Porsche首款純電獵跑Taycan Cross Turismo已正式抵台開始陸續交車，而日前甫發表的全新Macan、全新Macan S、全新Macan GTS三款車型，同樣預計2022年上半年即可抵台，預計將能再掀一波新的交車熱潮。目前Porsche全系列新車接單情況十分熱絡，產品呈現供不應求，在訂單滿手的情況下，汎德永業目前也積極與品牌總代理認陸續交車進程，爭取更多新車配額。

汎德永業進一步表示，2021年維修保養業務維持5.11％年成長的好表現，逐年穩健成長趨勢不變，加上未來即將新增「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、「台中保時捷4S多功能展示中心」兩大據點，預期未來新據點落成後，能進一步帶動賞車與購車人潮，維修保養業務也能逐步放大獲利貢獻。