國民黨在立委罷免與補選遭民進黨雙殺，引起各界關注。國民黨立委賴士葆表示，輸了只能說我們就是努力不夠，只能檢討自己；同時，他也指出，在現在這樣的大環境之下，沒有任何一個藍營執政的縣市長可以自以為目前民調顯著領先而有樂觀的理由。

賴士葆9日在臉書上表示，中二區補選和中正萬華罷免選舉結束，加上前面四大公投的敗仗，一再的被打擊，心中備感沉重，盱衡未來的日子只會更顛躓艱難。政治原本就是極其複雜，黨中央和地方選區都各自有盤算考量，以至於無法團結同心。「輸了，只能說我們就是努力不夠，只能檢討自己」。

賴士葆認為，一連串的敗選是很難接受的事實，然而我們還是要向前看、往前走，整理好沮喪的心情勇敢面對未來，畢竟時不我予。四大公投的教訓殷鑑不遠，回顧反萊豬之前的民調贏了3成，都可以被民進黨操作到整個逆轉輸掉，就是一個極大的警訊，在這樣的大環境之下，沒有任何一個藍營執政的縣市長自以為目前民調顯著領先而可以有樂觀的理由。

賴士葆指出，最近所有的選戰，國民黨面對的處境，是全面掌握資源和權力的民進黨運用國家機器輾壓、空軍、陸軍全面轟炸，府院黨、網軍、側翼傾巢而出，綠媒連番轟炸幾十天，連司法都加入戰場，連祖墳都快被挖出來。選舉很殘酷，所有公私領域都要被放大檢驗，無可厚非，對敵人仁慈就是對自己殘酷，批判民進黨濫用國家資源違反行政中立，全黨打一人，全黨救一人，這些都無濟於事，因為這不會改變事實，相形之下，我們的戰略、戰術當然有檢討改進的空間。

賴士葆直言，身為最大在野黨，我們愧對支持者，因為沒有一個強大的在野黨監督制衡，只能坐視一黨獨大的民進黨繼續顢頇坐大，鯨吞蠶食民主的基石，眼看民進黨打著民主反民主讓台灣走向威權的體制，國民黨責無旁貸要肩負力挽狂瀾的的重任。