桃園機場群聚個案關聯圖。（桃市府提供）

國內新冠肺炎疫情升溫，桃園機場染疫風暴持續擴大，據傳有桃園確診者日前曾開車南下高雄旅遊，出遊期間入住某知名飯店，隨後再開車返回桃園，高市府衛生局10日接獲桃市府通報，立即匡列相關接觸者，並清消相關足跡，目前匡列者採檢當中。

據了解，該名確診者在桃園染疫後，月初從桃園開車到高雄旅遊，停留1、2日後，在開車返回桃園，高市府衛生局初步疫調接觸者主要為飯店的服務人員、清潔人員，目前正匡列接觸者並採檢當中。

桃園市衛生局表示，桃機手推車和居服員夫妻兒子，釀同補習班女同學（案17505）染疫，衛生局疫調發現她們1家4口月初曾到高雄旅遊，並入住某頂級飯店，立即通知高雄衛生局，匡列該飯店工作人員等相關接觸者採檢和環境清消，據悉該女同學停留3天2夜，相關高雄活動史待疫調確認。

外傳有確診者足跡的該飯店業者低調回應，關於疫情相關訊息一切以衛生局公告為主，但強調在防疫期間嚴格執行清潔，公共區域每小時清消，並依照中央流行疫情指揮中心與高雄市衛生局的規定落實防疫措施。

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