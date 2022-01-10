據貿易團體Make UK與跨國會計師事務所PwC周一發布的最新調查，英國製造業者儘管因脫歐及成本上揚而受創，對前景仍保持樂觀，看好業務狀況和生產力會在今年獲得改善。調查顯示，73％製造商認為該產業的情勢將好轉，78％預期今年生產力至少會溫和擴張。但三分之二受訪者抱怨，近2年來業務因脫歐受阻，通膨問題也構成挑戰。