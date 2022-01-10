脫歐和通膨沒在怕 英國製造商仍看好前景 20:442022/01/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據貿易團體Make UK與跨國會計師事務所PwC周一發布的最新調查，英國製造業者儘管因脫歐及成本上揚而受創，對前景仍保持樂觀，看好業務狀況和生產力會在今年獲得改善。調查顯示，73％製造商認為該產業的情勢將好轉，78％預期今年生產力至少會溫和擴張。但三分之二受訪者抱怨，近2年來業務因脫歐受阻，通膨問題也構成挑戰。 股價指數期貨贏家專欄－疫情再起 英國股市有隱憂 雙元保險策略 退休金不確定變確定 #脫歐 #通膨 #英國 #製造商 #生產力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英官員：無論疫情再燒5年10年 盼與病毒共存 14:082022/01/10 國際 兩黨經濟學家齊警告！Fed樂觀過頭 美經濟泡沫快破了 18:072022/01/10 財經 《基金》受惠高通膨 美國REITs漲勢才剛開始 10:172022/01/10 財經 《國際經濟》英國確保北愛貿易穩定 揚言終止歐盟海關檢查 10:342022/01/10 財經 新台幣升值 台灣通膨危機減壓 04:102022/01/10 金融．稅務 市場變數多 布局全球最安心 04:102022/01/10 投資理財 英國製造商對2022年前景樂觀以對 09:422022/01/10 財經 股為主 債為輔 七三比黃金組合 04:102022/01/10 財經焦點 被通膨吃掉了 主計總處：110年實質經常性薪資呈負成長 17:092022/01/10 財經 東哥去年營收創高 擠身全球第三大豪華遊艇製造商 18:012022/01/10 財經 《國際經濟》印度上月通膨 恐飆至6個月高 16:312022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 兩黨經濟學家齊警告！Fed樂觀過頭 美經濟泡沫快破了 - 財經 曾讓蔣爸踩雷！陸晶片業爆2大爛尾 外媒訪關鍵人物揭密 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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