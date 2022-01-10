淡水中山路巷內民宅火警，老婦人倒臥客廳送醫後不治（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市淡水區中山路108巷一棟4層樓民宅2樓，10日下午5時許發生火警。消防人員獲報後派出36輛車、103人趕往搶救，在搜索時發現78歲汪賴老婦人被壓在客廳雜物堆下方，失去生命跡象，送醫急救後宣告不治，警消人員初步研判，疑為老舊電線走火，確切起火原因待調查釐清。

據了解，汪賴老婦人平日獨居於2樓，火災前才提著包包回家，抵家不久就屋內竄出濃煙、發生火警。由於屋內是木造裝潢，加上有許多易燃物延燒快速，火勢一發不可收拾，現場不斷竄出火舌，附近住戶紛紛報警，並告知救難人員汪賴婦人疑在屋內的資訊。

由於事發地點位於狹窄巷弄內，警消人員獲報後，調派36輛車、103人趕往搶救，於20分鐘撲滅火勢，燃燒面積約60平方公尺，火勢撲滅後，救難人員經反覆搜索火場，都未找到受困者，直到6時34分於客廳，發現78歲汪賴老婦人被壓在雜物堆下方，失去生命跡象，緊急將其送往淡水馬偕醫院搶救，晚間7時許宣告不治。

淡水3天內共發生2場火警，帶走3位長者性命。8日上午10時許，淡水區清水街34巷住宅火警疑因老舊電器走火，1對年邁8旬老夫婦雙雙倒於臥房，妻子急救時一度恢復生命徵象，最後仍因傷重不治，夫妻倆傷重身亡，未料相距僅約300公尺外，10日晚間5時許又再發生老舊社區火警，造成1名老婦人傷亡。