無畏供應鏈混亂、物價飛漲及疫情升溫，歐元區勞動市場持續復甦，失業率往下滑。歐盟統計局10日公布，歐元區11月失業率由10月的7.3％跌至7.2％符合預期，25歲以下的青年失業率，自10月的15.8％降為15.5％。11月歐元區失業人口較前月減少22.2萬，總數降到1180萬。