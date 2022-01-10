歐元區11月失業率跌至7.2％ 20:492022/01/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無畏供應鏈混亂、物價飛漲及疫情升溫，歐元區勞動市場持續復甦，失業率往下滑。歐盟統計局10日公布，歐元區11月失業率由10月的7.3％跌至7.2％符合預期，25歲以下的青年失業率，自10月的15.8％降為15.5％。11月歐元區失業人口較前月減少22.2萬，總數降到1180萬。 美12月新增19萬9000個工作 失業率降至3.9％ 《國際金融》靜待經濟數據 歐股晨跌0.52％ #歐元區 #失業率 #跌至 #無畏 #供應鏈混亂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》19個月新低 菲國11月失業率6.5％ 14:322022/01/07 財經 《韓股》美債息拖累科技股 韓股收跌1.18％ 16:142022/01/05 財經 無畏美國黑名單陰霾 商湯今港股掛牌收漲7％ 18:212021/12/30 財經 《國際經濟》高於預期 日11月失業率小增至2.8％ 09:432021/12/28 財經 美上月新增就業人數 遜預期 04:102022/01/08 全球財經 外匯探搜－Fed鷹派、美元給力 歐元短期彈幅有限 04:102022/01/08 產業特刊 疫情復燃拖累 歐元區12月綜合PMI重摔 22:212022/01/05 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:322021/12/30 財經 歐元區12月通膨率創新高 22:002022/01/07 財經 台南宜居 日照中心全台最多 04:102021/12/27 地方新聞 歐元問世20週年 歐央行總裁：與歐洲已密不可分 23:282022/01/01 國際 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 兩黨經濟學家齊警告！Fed樂觀過頭 美經濟泡沫快破了 - 財經 曾讓蔣爸踩雷！陸晶片業爆2大爛尾 外媒訪關鍵人物揭密 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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