衡量投資人對歐元區經濟信心的Sentix投資者信心指數10日出爐，1月指數從前月的13.5爬升到14.9，優於《路透》訪調後的預估中值12。1月現況指數也由前月的13.3升抵16.3，是去年9月來首見揚升。最新數據反映出，歐洲疫情雖因Omicron惡化，經濟動能未如預期放緩。

德國2022年1月消費者信心指數 下滑至負6.8點
看好中國未來 前11月外資增持 中國國債近2.2兆元
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