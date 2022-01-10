衡量投資人對歐元區經濟信心的Sentix投資者信心指數10日出爐，1月指數從前月的13.5爬升到14.9，優於《路透》訪調後的預估中值12。1月現況指數也由前月的13.3升抵16.3，是去年9月來首見揚升。最新數據反映出，歐洲疫情雖因Omicron惡化，經濟動能未如預期放緩。