Sentix投資者信心指數升至14.9優預期 20:492022/01/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衡量投資人對歐元區經濟信心的Sentix投資者信心指數10日出爐，1月指數從前月的13.5爬升到14.9，優於《路透》訪調後的預估中值12。1月現況指數也由前月的13.3升抵16.3，是去年9月來首見揚升。最新數據反映出，歐洲疫情雖因Omicron惡化，經濟動能未如預期放緩。 德國2022年1月消費者信心指數 下滑至負6.8點 看好中國未來 前11月外資增持 中國國債近2.2兆元 #Sentix #投資者 #信心指數 #反映出 #優預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本10月失業率降至2.7％ 優預期 20:302021/11/30 財經 ESG人才短缺 曝露永續投資發展盲點 12:412021/12/02 財經 《國際經濟》連2升 日11月零售銷售優預期 09:092021/12/27 財經 美媒稱部分台灣人抗中保台拒說「國語」 蔡正元：反映出一群白痴圖像 10:292021/12/26 政治 商業不動產市場旺到爆！惟「土地開發」信心指數微幅下降 12:522021/12/28 財經 Omicron加劇悲觀情緒 全球商業景氣指數難振 16:112022/01/09 財經 陸10月黃金ETF 總持倉創高 04:102021/11/20 全球財經 中移動回A股上市遭棄購逾7億人幣 刷新歷史 11:052021/12/28 兩岸 ESG人才缺 阻礙亞洲永續投資 04:102021/12/10 投資理財 假外資情況氾濫... 滬深股通將排除大陸投資者 04:102021/12/19 全球財經 阿里巴巴投資者日 提2030年前實現碳中和 16:402021/12/18 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 兩黨經濟學家齊警告！Fed樂觀過頭 美經濟泡沫快破了 - 財經 曾讓蔣爸踩雷！陸晶片業爆2大爛尾 外媒訪關鍵人物揭密 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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