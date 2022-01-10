投行摩根士丹利10日最新研究報告指出，如果新冠病毒變異株Omicron持續在大陸擴散並導致多個城市封城，則該行對大陸2022年首季經濟增長預測4.9％將有0.6％～0.7％的下調空間。

路透報導，天津9日爆出20例Omicron本土確診病例且出現社區傳播，成為大陸防控Omicron擴散的最新考驗。摩根士丹利認為，在Omicron疫情下，大陸的清零政策成本可能超過得益，預計大陸官方將在第一季依靠基礎設施資本支出和第二季的減稅，來抵銷疫情帶來的負面影響。

大摩報告稱，Omicron的高傳播性可能使得大陸需要升級多個城市的防疫措施，這將是自2021年4月以來首次。報告指出，這與之前的爆發相反，當時製造業的仍可彈性開工，有助於緩解消費疲軟。

報告還稱，外部需求（成熟市場的居家消費）的提振經濟作用也可能出現減弱。主要是其他亞洲出口商的供應鏈可能變得更加穩健，對於Omicron疫情的承受能力正在增強。也就是說，大陸不一定能繼續在全球出口市場保持相對優勢。