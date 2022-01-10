不受疫情影響，全球對豪華車需求依舊熱絡，德國BMW旗下的英國豪華車製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）10日宣布，去年銷量飆升49％創歷史新高。勞斯萊斯執行長穆勒歐沃斯（Torsten Muller-Otvos）線上報告，去年賣出5586輛車給50多國消費者，締造該車廠117年歷史以來最佳銷售成績。

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