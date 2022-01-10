勞斯萊斯去年銷量飆升近五成 創歷史新高 20:492022/01/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不受疫情影響，全球對豪華車需求依舊熱絡，德國BMW旗下的英國豪華車製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）10日宣布，去年銷量飆升49％創歷史新高。勞斯萊斯執行長穆勒歐沃斯（Torsten Muller-Otvos）線上報告，去年賣出5586輛車給50多國消費者，締造該車廠117年歷史以來最佳銷售成績。 南寶2021年營收創新高 2022年蓄勢再衝高 喬山2021年及12月合併營收 雙雙改寫歷史新高 #全球 #勞斯萊斯 #銷量 #飆升 #創歷史新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桂盟去年營收77.6億 連3年創歷史新高 16:592022/01/10 財經 市場變數多 布局全球最安心 04:102022/01/10 投資理財 大成、福壽去年營收創歷史新高 獲利高興不起來 15:502022/01/10 財經 擘劃全球數位多元布局 foodpanda斥資6億建置創新研發基地 12:042022/01/10 財經 捷流閥業2021年營收24.01億元 改寫歷史新高 19:292022/01/10 財經 各國政策大力支持 2022年電動車市場可望穩定向好 11:222022/01/10 財經 智崴攜手默林娛樂 聯銷阿姆斯特丹飛行劇院 18:522022/01/10 財經 騰雲2021營收年增24％ 創歷史新高 14:562022/01/10 財經 全球大推基建 引爆機器人產業大商機 18:152022/01/10 財經 《熱門族群》點將網通2021營收攻頂股 今年拚更旺 11:082022/01/10 財經 《化工股》南寶2021年營收創高 今年持續成長 09:432022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 兩黨經濟學家齊警告！Fed樂觀過頭 美經濟泡沫快破了 - 財經 曾讓蔣爸踩雷！陸晶片業爆2大爛尾 外媒訪關鍵人物揭密 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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