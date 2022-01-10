英業達（2356）受惠伺服器出貨動能優於預期，加上筆電單月出貨仍有180萬台高水位，2021年12月合併營收521.62億元，並帶動其第四季合併營收突破1480億元，雙雙站上僅次於2020年6月及第二季的歷史次高。累計全年度營收達51297.32億元，年增2.25％，續創歷年新高。

儘管訂單需求依然強勁，但受到部分關鍵零組件因陸廠停工而短缺，英業達12月筆電出貨月減一成，單季筆電出貨較第三季下滑、為560萬台。不過第四季來自於美系雲端資料中心客戶的拉貨力道持續增溫，拉抬其單季營收續以季增2％、年增近18％的成長率站高，累計其全年度筆電出貨量約達2130萬台。

展望2022年第一季，英業達先前未能滿足的訂單出貨遞延，加上伺服器出貨動能亦不看淡，預期本季營運將有淡季不淡的表現。

英業達對於2022年筆電業務不看衰，預估仍將能維持與2021年出貨高檔相當的持平水準，同時對於伺服器業務則明顯看旺，尤其是來自美系伺服務器客戶訂單需求能見度高，估將拉升今年出貨量有上看15％的年成長力道，亦將成為帶動今年營運續拚增的主要動能。