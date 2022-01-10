PTT論壇表特版(Beauty)是討論美女的聖地，經常有鄉民分享各領域「正妹」，從清純學生妹到各行業美女，甚至美魔女及人妻也不漏網。若以關鍵字「越南」搜尋，表特版會跑出514篇文章，若加上關鍵字「人妻」，則很可能找到嫁來台灣的「新住民」美女；昨(9)日就有鄉民分享一位越南「雞排人妻」，姣好面容及火辣好身材照片貼出，很快成為表特版難得的「爆文」，並有網友迅速「神」出這位人妻的出沒地區。

表特版網友昨(9)日貼出一篇文：「越南新住民-3 雞排人妻」，內文寫道：「越南嫁來台灣，在路邊賣炸雞排，吃苦耐勞，又會一手好菜」，看文章標題可知，這位鄉民對「越南新住民」關鍵字情有獨鍾，相關系列文章他已經發表三篇，前兩篇都在去(2021)年11月，上一篇的特色關鍵字是「買魚嗎？」，前兩位新住民越南美女也都相當白嫩清秀可人。

越南人妻美女賣雞排好辣，還被鄉民「神」出她的出沒地區。（圖／截取自PTT表特版）

這篇「雞排人妻」沒有太多文字說明，只用十幾張照片就征服了鄉民，短短一天時間就獲得「爆文」待遇，要知道表特版鄉民並不容易「給爆」，也許是長期看板上分享各式美女，胃口養大了沒那麼容易滿足，如果貼出的美女姿色稍微「遜色」，也很容易被負評「噓爆」成「X1」~「XX」不等，「爆文」表示推文比噓文數多100以上，並不容易達成。

越南人妻美女賣雞排好辣，還被鄉民「神」出她的出沒地區。（圖／截取自PTT表特版）

這次表特鄉民買單了：「這種超讚」、「好大」、「一塊雞排不要切謝謝」、「豪大喔」、「想吃雞排」、「貨真價實雞排妹」、「這種有點肉的最甜」、「本斥但大」、「我也想娶太太…」、「我也想娶了」、「有姐妹可以介紹給我認識嗎」、「這老闆娘之前生完小孩沒多久馬上瘦下來，而且本人比照片上更好看」、「他有好像妹妹更正，有來幫忙過一陣子」、「雞排一箱，不切要辣，謝謝」、「耐看型的」、「南進了」。

越南人妻美女賣雞排好辣，還被鄉民「神」出她的出沒地區。（圖／截取自PTT表特版）

當然也不是全無酸民：「台灣吃的比較好喔」、「還是比較喜歡秋姮」、「又白又大又耐操，台女真的該檢討」、「嫁來台灣吃比較好喔」、「聽到她們講話實在無法」。此外更有「回憶系」的鄉民被釣出來：「靠，竟然是每週都會去買鹹酥雞的老闆娘」、「年輕時候更正，記憶力超好，一次10幾組客人全都用記的」、「記性真的超好，買到她都知道我的雞排」、「我從小吃到變大叔」。

越南人妻美女賣雞排好辣，還被鄉民「神」出她的出沒地區。（圖／截取自PTT表特版）

有不少鄉民知道這位「雞排人妻」，自然也有人透露出她的出沒地區：「攤子是不是在三重商工附近？（原PO回答：『你厲害！在三重』）」、「在三民街全家旁邊啊」、「八方雲集隔壁，好吃又便宜」，隱約指引了鄉民們一條「按圖索驥」的明路。此外，更有人提到越南女孩美麗的原因之一？「說真的混到法國人血統皮膚白就已經打趴60%的人了」，可供曾有此疑惑的網民參考。

越南人妻美女賣雞排好辣，還被鄉民「神」出她的出沒地區。（圖／截取自PTT表特版）