距離農曆春節還有三周，大陸忙碌的春運也已經啟動，但為了防堵新冠病毒傳播，已有多省市發文，鼓勵民眾「就地過年」。此外，根據大陸國務院辦公廳通知，2022年1月31日（星期一，除夕）至2月6日（星期日，初六）共放7天長假。1月29日（星期六）、1月30日（星期日）調整補上班。

綜合中國政府網、《北京日報》消息，目前已有天津、遼寧、北京、上海、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」。

據微信號「天津發佈」1月8日深夜消息，天津市津南區發現新冠病毒感染者，為進一步精準科學實施疫情防控，保障群眾生命健康和社會安全秩序，天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發佈2022年1號通告。其中要求，非必要不離津。廣大市民群眾非必要不離津。各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離津要求。

此前，天津已經提出，天津市發生本土疫情期間，嚴格落實涉疫區域人員「非必要不離津」。在此基礎上，大力倡導非涉疫區域人員「非必要不離津」，自願在津過年。

1月2日，瀋陽市疾控中心發佈提醒，根據目前總體疫情防控形勢，「雙節」期間非必要不離瀋，非必要不要前往報告新冠肺炎本土確診病例和無症狀感染者地區。遼寧省疾控中心也提到，非必要不離遼，非必要不前往報告新冠肺炎本土確診病例和無症狀感染者地區。

北京市疾控中心表示，北京冬奧會和冬殘奧會舉辦在即，鑒於大陸國內外疫情現狀，堅持非必須不出境，倡導市民在京過年，非必要不出京，但不搞「一刀切」，鼓勵春運期間錯峰、避峰返鄉、返崗、返校，讓留京、離京的市民都能安心過好年。

上海強調，除返鄉探親、必要公務等以外，非必要不離滬、非必要不出境，鼓勵在滬過節，盡量減少人員流動。出行時，做好個人防護、手部消毒等，開展每日自主健康監測。