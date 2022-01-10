仁寶受惠於高價商用筆電出貨暢旺，12月營收一舉來到1277.09億元、創下單月歷史新高，月增3.6％，而在12月走揚帶動下，第四季營收為3678.35億元，全年營收連續第二年站穩在兆元之上、為1.23兆元，年增率達17.8％。

仁寶表示，12月筆電出貨量為560萬台，距離單月歷史新高570萬台不遠，第四季筆電出貨量為1610萬台、季增率5％，優於原先持平的預期，2021全年出貨量達5750萬台、年增19.8％，筆電出貨量連續第二年創下歷史新高，成長率優於預期，非PC第四季也因為缺料比預期舒緩，出貨量順利成長。

面對首季，仁寶表示筆電訂單的能見度還不錯，可是在第四季基期過高下，出貨量季減幅度大約會落在1成左右，可望明顯高於2021年同期的1310萬台，非PC首季出貨量將回到往年的季節性下滑20～30％，但仍以出貨量挑戰超越2021年同期為目標。