面對南海近年來緊張情勢逐漸升高，加上中國在南海島礁強化軍事設的憂慮，已談判多年的菲律賓購買印度布拉莫斯反艦巡航導彈的交易即將在近日內敲定。這是印度布拉莫斯超音速反艦導彈首次出口，對於菲律賓來說，這項交易將使得菲律賓在南海面抗快速成長的中國武裝力量時，擁有極強大的威懾力量。

據《外交家》（Diplomat）雜誌網站報導，正如外界所預期，談判多年布拉莫斯超音速反艦巡航導彈交易可能在近日內完成，菲律賓將成為印度與俄羅斯合作的布拉莫斯導彈的第一個外國買家。

報導說，布拉莫斯反艦導彈是世界上速度最快的反艦導彈之一，這項交易的目的完全是針對近年來中菲兩國在南海島礁主權爭議，菲律賓認為，中國對南海主權的強硬態度與快速擴增的軍事力量構成威脅，菲律賓必須增強應對中國的實力。

菲律賓《每日詢問報》媒體集團所屬《詢問網》（Inquirer）日前指出，菲律賓預算管理部 (DBM)已於12月27日發布2項特別撥款令，總額分別為13億披索（合 2520萬美元）和15.35億披索（合2970萬美元）。根據該文件，撥款將用於滿足菲律賓海軍岸基反艦導彈系統採購項目的初始資金需求。

一位菲國高級安全官員告訴《詢問網》稱，菲國政府已提交項目合同書面文件，首先處理購入導彈系統，此外還要再發DBM 還發行了價值16億披索（合3100萬美元）的額外撥款，用於支付菲律賓空軍作戰通用直升機初期款項。

報導說，菲律賓長期以來對俄羅斯與印度共同開發的布拉莫斯導彈極感興趣，菲國防部長德爾芬．洛倫扎納曾於2019年12月宣布，該國正準備購買2套布拉莫斯導彈，作為菲律賓部隊2018-22年軍事現代化計劃的一部分。當時他曾預估合約將在2020年第1季度或第2季度簽署，但是受到新冠疫情衝擊後，政府預算趨緊，有關談判也被迫暫停。去年3月，印度和菲律賓簽署了一項軍事交易的新的協議，才讓布拉莫斯導彈購買案重新端上檯面。

作為世界上最快的超音速巡航導彈之一的布拉莫斯首彈，是印度和俄羅斯於1998年在印度成立的合資企業布拉莫斯宇航公司進行開發。該款導彈可以從潛艇、艦船、飛機或陸地平台發射，攜帶重達300公斤的常規彈頭，導彈還具有低雷達反射訊號與先進的制導系統，終端速度近3馬赫，幾乎不可能躲避。目前除菲律賓外，泰國、越南和印尼等國也表示有興趣購買。

中國與菲律賓在南海島礁的爭端雖然在2013年由國際法庭做出有利於菲律賓的判決，但中國完全不接受，近幾年來中國還派出大量的海上民兵以避風為名長期駐紮在爭議島礁的海域附近，並多次與菲律賓海防部隊發生衝突。