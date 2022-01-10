受惠我國出口持續成長，內需消費逐漸活絡，主計總處今公布去年11月工業及服務業受僱員工人數為817.1萬人、月增2.1萬人；主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解讀，顯示限制措施(如禁止內用)逐步開放後，勞動市場回溫，受僱人數連續5個月回升，已回到去年4月疫情前的水準。

不過，就產業類別上來看，先前受疫情影響較大的住宿餐飲業、批發零售業以及藝術、娛樂及休閒服務業等，雖然受僱員工人數每月均有增加，但與去年4月的受僱人數相比，還少了1000人至1.4萬人的差距，顯示尚未完全恢復產業原有的元氣，好消息是差距逐步縮小當中。

Omicron來勢洶洶，若本土疫情捲土重來，恐怕對服務業又再度重擊；陳惠欣表示，若防疫警戒升至三級，禁止內用、室內人數限制等，就會對好不容易回溫的服務業受到影響，目前看起來影響還不大，仍會持續關注後續事件的發展以及對產業的影響。

疫情下產業呈K型發展，相對於服務業，製造業、醫療保健及社會工作服務業營運狀況良好；陳惠欣表示，這兩個產業去年都維持一定的水準，即使面對5、6月疫情嚴峻，受僱員工人數也沒有太大變動，去年11月受僱員工人數和同年4月相比，兩個產業都增加了1.1萬人。