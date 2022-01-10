根據中央國債登記結算公司（簡稱中債登）10日公布最新統計，境外機構投資者2021年12月增持大陸銀行間債券人民幣（下同）787億元，較11月降逾一成；其中增持大陸國債619億元，月減近三成。2021年全年累計增持大陸債券規模7986億元，較2020年降兩成，全年累計增持國債規模5756億元。

路透報導，中債登公佈的資料還顯示，期末境外機構中債登債券託管餘額36834億元，境外機構中債登國債託管餘額為24532億元。

稍早中國人民銀行上海總部公佈，截至2021年12月末，境外機構持有銀行間市場債券4兆元（11月末為3.9兆元），約占銀行間債券市場總託管量的3.5％。從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.45兆元（11月末為2.39兆元），占比61.3％。

境外機構11月在銀行間債市總增量為807億元，月增逾九倍，創下九個月新高。

其中境外機構11月末在上海清算所持有債券餘額為3289億元，加上在中債登託管的36048億元債券存量，在銀行間市場人民幣債券持有總額達到39336億元。

境外機構投資者11月增持中債登託管債券880億元，月增近三倍。其中當月增持大陸國債879億元，月增逾2.5倍，創下10個月新高。