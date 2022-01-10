COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Omicron變異株的迅速擴散再度升溫，印度國防部長辛赫也難以倖免，目前正在家中休養。

辛赫（Rajnath Singh）今天下午推文說：「我今天檢驗冠狀病毒得到陽性反應，疫狀輕微，正在居家隔離。我要求最近跟我有接觸的人自我隔離，並做檢測。」

他並未透露是否感染Omicron。

印度之前已有多名內閣官員及地方首長感染COVID-19病毒，如重工業部長潘迪（Mahendra Nath Pandey）

、衛生部國務部長巴瓦爾（Bharati Pravin Pawar）和德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）等。

在疫苗注射普遍以及集體免疫的效應下，印度疫情本已趨緩，不料去年12月下旬又因Omicron出現而病例激增

。

印度衛生部數據顯示，印度在過去24小時之間全國通報17萬9723例新增病例，較前1天高出12.6%，有146人死亡，染病治療中的民眾達到72萬3619例；至於Omicron病例的官方數字，目前全印度累計4033例。

德里是COVID-19疫情嚴重的地方之一，根據經濟時報（Economic Times）報導，自元旦以來約有1000名警察染病。

堪坡印度理工學院（IIT Kanpur）數學教授亞格拉沃（Manindra Agrawal）在電視節目中預測，德里和孟買可能在本月中旬就達到新一波疫情的高峰，每日新增病例分別達到6萬例及3萬例。

亞格拉沃說，印度其他地方則可能在月底達到新一波疫情的高峰。